Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato a Premium Sport dopo lo 0-0 contro il Barcellona: "Sapevamo che loro venivano a fare la gara alti, rischiando qualcosa. Siamo stati ben uniti e compatti in difesa. Merito anche della corsa di Mandzukic e Cuadrado. Abbiamo dato un'altra prova di grande squadra, di sacrificio e umiltà. Abbiamo più consapevolezza di noi stessi, dimostrando di essere una grande squadra. Ora un altro passo per la finale. L'obiettivo nostro è la finale di Cardiff, e credo che siano le altre squadre a non volerci incontrare adesso. In uscita abbiamo regalato qualche pallone di troppo, io in primis. Ma era questa la partita che dovevamo fare. Non era facile farla diversamente: sapevamo che avrebbero spinto tanto. Ci è mancato solo l'ultimo passaggio".