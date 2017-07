Il Barcellona come il Manchester City. Un anno dopo aver rifiutato l'offerta di Guardiola, Bonucci non è attratto dalle sirene estere che ogni anno tentano di portarlo via alla Juventus. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport Bonucci non ha intenzione di trasferirsi al Camp Nou la prossima stagione a la Juventus non teme di perderlo. Il centrale bianconero è pronto a dire no al Barcellona e continuare la sua avventura sotto la Mole.