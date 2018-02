Stefano Braghin, capo dell'Academy della Juventus, ha parlato così a JTv: "Dobbiamo giocare bene fino alla fine senza cali di attenzione. Abbiamo dominato a livello territoriale, ma non abbiamo chiuso la partita. La prestazione oggi potrebbe essere migliore. In fase di finalizzazione siamo stati meno efficaci, è un problema che ci portiamo dietro da qualche settimana. Mi auguro di migliorare già nel secondo tempo. Abbiamo tanta qualità individuale e caparbietà.



Primavera? Non ho visto la gara, ma è bello aver vinto all'ultimo, è un ottimo segnale. Siamo soddisfatti perchè so il lavoro e quanto ci si metta ogni settimana per prendersi i risultati".