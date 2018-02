Laurentiu Branescu, portiere di proprietà della Juventus attualmente in prestito alla Dinamo Bucarest, ha parlato sulle pagine di Tuttosport degli aneddoti vissuti in bianconero: "Un ricordo felice è quello del primo allenamento con la prima squadra della Juve. Buffon, il mio mito fin da bambino, mi viene incontro e mettendomi la mano sulla spalla mi dice: “Benvenuto alla Juventus”. Un gesto semplice, spontaneo: ma per me vale tantissimo. Gigi è il numero uno, in tutto: quando sono giù di morale mi ricarico guardando le sue interviste su Youtube. E’ sincero, diretto: trasmette una carica incredibile. Dei bianconeri non mi perdo una partita, poi mi aggiorno leggendo i giornali e i siti. Mi piace sapere tutto. Campione più umile? Giorgio Chiellini. E suo fratello Claudio è come lui, si assomigliano anche da quel punto di vistaVivere il mondo Juve è stato fantastico: lo rifarei altre mille volte".