Flavio Briatore, ex manager di Formula 1 e noto tifoso della Juventus ha parlato durante l'evento "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono di un'altra categoria, poi vengono gli altri... Cosa manca ai bianconeri per essere alla pari di queste? Mezzo miliardo... E' solo una questione di budget, è come quando ti manca il mezzo secondo in Formula 1: recuperare un secondo va bene, due decimi ci vogliono soldi e piloti. In Italia ha fatto un campionato strepitoso e Allegri ha svolto un lavoro straordinario.Pensavo di essere a +7 dal Napoli, che non pensavo ieri ce la facesse: poi è arrivato questo qui (Diawara, ndr) che nemmeno conosco e ha fatto un gol alla Del Piero".