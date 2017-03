Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Durante l'amichevole tra Estonia e Croazia, infatti, si è fermato per un problema alla caviglia Marko Pjaca. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio, ma il giocatore è uscito dal campo al 65esimo minuto in lacrime (foto da Twitter). Nelle prossime ore si saprà di più, ma la Juventus trema.



IL PRECEDENTE - Un infortunio che ha un precedente, visto che già lo scorso ottobre Pjaca, convocato con la propria nazionale, aveva riportato un infortunio al perone che lo aveva costretto a restare fuori fino a fine dicembre. Ora quest'altro brutto colpo: nelle prossime ore verranno effettuati gli esami per capire l'entità del problema, ma le prime sensazioni sono tutt'altro che positive.