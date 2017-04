La Juventus dovrà provare in tutti i modi a perforare la porta di Ter Stegen questa sera a Barcellona, ma nello stesso tempo quella bianconera dovrà restare inviolata il più possibile per poter passare il turno. I precedenti sono positivi: nelle 147 partite di Gianluigi Buffon nelle competizioni continentali soltanto una volta si è verificato un risultato che potrebbe dare speranza ai blaugrana, lo 0-3 contro il Manchester United nel 2002/03. Nemmeno l'1-4 subito dal Bayern nel 2009/10 o il 4-2 dell'Allianz Arena dell'anno passato, per altro arrivato dopo i tempi supplementari, sarebbero sufficienti per volare in semifinale.