Non è iniziato bene il 2017 di Gianluigi Buffon, ancora alle prese con i postumi di una sindrome influenzale che non gli sta permettendo di allenarsi con il resto dei compagni. Il numero uno bianconero si è allenato a parte per il terzo giorno consecutivo e la sua presenza per la prima partita dell’anno contro il Bologna (domenica sera ore 20.45) è sempre più in dubbio. In caso di forfait di Buffon, certa la presenza di Neto.