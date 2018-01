Gigi Buffon tornerà ad allenarsi in gruppo ma non è ancora pronto per scendere in campo. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,infatti, il numero uno bianconero non sarà della partita lunedì sera contro il Genoa. Lo staff tecnico e medico bianconero pensano ad un rientro graduale, sia in allenamento che sul rettangolo di gioco. Buffon svolgerà gran parte degli allenamenti assieme ai compagni e soltanto quando sarà pronto al 100% tornerà di nuovo a difendere i pali della Vecchia Signora.