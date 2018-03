Gigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Milan: "Una vittoria che dice che siamo stati bravi il giusto. Cinici, siamo una squadra che a voglia di venire a capo della gara di vincere con buona sorte che ti vai a cercare, siamo un gruppo ed una società, uno staff tecnico con valori importante. Martedì? Pensierone, una gara snodo importante, il Milan sta bene con grande compattezza con Gattuso. Una squadra che non ti regala partita e devi vincere e farla tua. Rispetto all’andata una squadra trasformata, faccio i complimenti a Rino. Martedì ci vuole il vero calore, da juventino vero. A volte allo stadio alla prima difficoltà si mugugna e fischia, una squadra come questa prima di fischiare e non sostenere devono passare ottanta minuti di tedio. Il sostegno deve essere doveroso come Khedira o me, la gente deve aiutarci, abbiamo bisogno del loro sostegno incondizionatamente, al di là degli errori del singolo. Sami non va mai fischiato, professionalità unica, mai fischiare. Va sostenuto, indossa la maglia e va sostenuto a prescindere, al novantesimo si può anche fischiare. Al ventesimo non si deve prendere le distanze da noi, si sta insieme tutti insieme fino al novantesimo, si perde e si vince insieme al pubblico. Alla società e viceversa".



SU BONUCCI - Allegri contento per il gol di Bonucci e la vittoria? Per Leo i fischi erano inevitabili, finché si tratta di questo, fa parte di un canone di civiltà accettato, non si può dire nulla. Per il gol è stato bravo e tempista, voleva rimanere in una foto tutti e quattro insieme. Leo non doveva dimostrare nulla. I fischi lo hanno caricato".



SUL FUTURO - Il futuro? non si deve dire nulla, con il presidente abbiamo parlato e siamo sintonizzati su un’idea e la scopriremo senza problemi".