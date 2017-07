Gigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, è stato intervistato da Premium Sport poco prima di scendere in campo per la sfida contro il PSG, valida per l'International Champions Cup.



Ecco le sue parole: "Per me il sapere che quest'anno può essere l'ultima chiamata è un qualcosa di molto bello e molto accattivante. A Cardiff abbiamo perso perché abbiamo trovato una squadra superiore, non è accaduto assolutissimamente nulla, perché altrimenti starei zitto. Voglio che i miei tifosi, la gente della Juve, sappia e stia serena che il nostro grado di professionalità, di attaccamento alla Juve e ad un impegno così importante sicuramente non poteva essere destabilizzato da fantomatiche liti che sono state dipinte e che purtroppo servono solo come alibi. Perché non abbiamo perso per delle fantomatiche liti, ma perché abbiamo trovato una squadra che nel secondo tempo ci ha dominato e ha meritato di vincere".