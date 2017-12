Il 2017 sta per finire ed è tempo di bilanci per quanto visto in Serie A. Opta ha stilato una classifica con i migliori undici giocatori per rendimento quest'anno in un 3-4-3 da sogno per tutti gli appassionati di calcio italiano. In porta non poteva mancare Gianluigi Buffon, che non soltanto ha conquistato il proprio ottavo scudetto in carriera, ma si è anche classificato al quarto posto nella classifica del Pallone d'Oro, dopo un'annata da sogno per sé e per la Juventus. Per lui sono 629 le presenze nella massima serie, a sole 18 dal record assoluto di Paolo Maldini.