Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera Gigi Buffon avrebbe dato il via libera alla cessione di Leonardo Bonucci al Milan. Il portiere e capitano della Juventus sarebbe stato interpellato a riguardo da Andrea Agnelli in persona. Per quanto riguarda invece i motivi dell'addio di Bonucci, è ormai chiaro che il rapporto non idilliaco (eufemismo) con Allegri e gli screzi nello spogliatoio durante l'intervallo di Cardiff avrebbero pesato molto sulla scelta di Bonucci, scaricato anche da parte dello spogliatoio.