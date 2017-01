Gianluigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium.



Hai compiuto 39 anni, oggi li hai onorati al meglio con un doppio intervento.



"Come dico sempre sono lì per quello, ho ancora l’ambizione di giocare nella Juventus. Devo continuare a parare. Ci sono dei momenti in cui bisogna dare segnali importanti e credo che oggi sia proprio uno di quei momenti".



La Juventus ha vinto la Roma ha perso. Cosa ne pensi?



"Non sapevo nemmeno che giocassero alle tre. In alcuni momenti bisogna essere concentrati per dare il tutto per tutto e fare il meglio possibile".



A te cambia poco, ma cosa ne pensi del 4-2-3-1?



"Vedo che con degli attaccanti con così tanta qualità e con questo atteggiamento, il modulo è davvero perfetto. Complimenti a loro per la partita di oggi, danno sempre un grande esempio di sacrificio".