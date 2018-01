Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha parlato nel pomeriggio dall'evento "Pergamena dello Sport 2017" presso il Teatro Carignano di Torino: "Consigli non se ne possono dare. La ricetta precisa non c'è perché ognuno ha un'identità diversa. Una cosa che ho imparato ad apprezzare è che lo sport per me era puro diletto, poi crescendo è diventato una cosa seria. Sarà poco romantico ma è così. E come tutte le cose serie va affrontato al massimo per migliorare se stessi e nel mio caso anche il gruppo. L'unico consiglio che mi sento di dare è di affrontare le cose con serietà".