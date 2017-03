Dopo gli impegni con la Nazionale, Gigi Buffon torna a concentrarsi sulla Juventus. Il capitano bianconero ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dalla doppia sfida col Napoli: "Come ci arriviamo? Mi auguro bene, perché il periodo che precede questa gara è un periodo ricco di successi da parte nostra. Affronteremo il Napoli, una rivale molto temibile e molto rispettata, con il giusto entusiasmo, ma anche con la giusta attenzione che meritano. Se ne ho parlato con Insigne? Abbiamo parlato più che altro dell'accoglienza che ci potrà riservare Napoli, perché è sempre molto calorosa. Messaggi non ne do perché non sono un messaggero. Spero solo che alla fine la voglia di far esaltare le peculiarità tecniche e i valori dei giocatori e dello sport possano emergere".



PIPITA A NAPOLI - "Sarri ha detto che Higuain ha fatto la storia del Napoli e va accolto come merita? Mi associo a ciò che ha detto Sarri e gli fa onore. Poi però c'è una partita da giocare. C'è un dopo partita da gestire e mi auguro che lo si faccia nel miglior modo possibile, nel modo più consono. Perché è uno spot troppo importante Napoli-Juve per perderci in fatti troppo miseri e piccoli che non fanno il bene di nessuno. E che non fanno il bene della società italiana. Sono pronto a tutto e a rivedere anche determinati pensieri che ad oggi mi sembrano certezze. La cosa che sicuramente voglio impormi è di fare le partite che ho con grande qualità e performando ad altissimi livelli questa è l'unica cosa che pretendo. Il futuro? Ho un contratto fino al 2018 e sono contentissimo di averlo fino al 2018".