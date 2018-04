L'espulsione per proteste, ma soprattutto la sfuriata davanti alle telecamere nel post Real Madrid-Juventus, possono costare molto caro a Gigi Buffon. Sicura, per lui, una squalifica per la prossima stagione da parte dell'Uefa per il rosso ricevuto dall'arbitro Oliver, ma visto il ritiro annunciato questa non avrà ripercussioni sul futuro del portiere bianconero. Che, invece, rischia di dover saltare anche alcune partite in Serie A.



A RISCHIO IN CAMPIONATO - Come scrive La Gazzetta dello Sport, se il rapporto dell’arbitro inglese fosse molto duro e se la Disciplinare decidesse di valutare le frasi rilasciate a tv e stampa di tutto il mondo, per Buffon potrebbe arrivare una sospensione a tempo, che quindi il capitano della Juventus dovrebbe scontare in tutte le competizioni, Serie A e Coppa Italia comprese.



CHIELLINI E SERGIO RAMOS - A rischio squalifica, solo per la Champions League, anche Chiellini (per il gesto dei soldi) e Sergio Ramos (che, da squalificato, sarebbe entrato in campo).