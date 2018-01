Smette o non smette? Il diretto interessato, Gigi Buffon, ha più volte dichiarato di volersi ritirare a fine stagione, per lasciare spazio ai giovani. Agli scommettitori, però, piace immaginare un colpo di scena e quindi un clamoroso cambio di idea: le richieste arrivate nella sezione “On Demand” del sito di Sisal Matchpoint (attraverso la quale i giocatori possono proporre le loro scommesse) sono state tramutate in quote e dunque ora si può puntare sulla decisione del numero 1 bianconero a fine stagione. L’addio resta l’ipotesi più accreditata dai bookmaker, praticamente certo a 1,01. A Buffon, con 629 partite all’attivo, mancano appena 18 apparizioni per superare il primato di Paolo Maldini nel calcio italiano. Se non dovesse farcela in questa stagione, magari potrebbe riprovarci nella prossima. Altro stimolo che potrebbe fargli cambiare idea sul ritiro è quello di provare ancora una volta - se non ci riuscirà quest’anno - a vincere la sua prima Champions League. È ancora tutto da vedere, ma nel frattempo il suo destino, dicono i quotisti, è già deciso e la possibilità di continuare sale fino a 12 volte la scommessa.