Gigi Buffon ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e lo Sporting Lisbona: "Sarà una gara importante, è presto per dire 'da dentro o fuori'. Abbiamo altre gare e non vogliamo partire battuti, penso che dovremo mettere in campo il meglio e fare una gara seria. Ottavi e poi gestione per il campionato? Quello sì, potrebbe agevolare la gestione del futuro prossimo, ma la verità è che si incontra una squadra che rispettiamo, che aveva dimostrato di essere tenace, con giocatori con qualità, tecnica, gamba, esperienza con squadre vincenti e questo pesa nel computo della gara. Dobbiamo tenere le antenne dritte per non farci sorprendere e fare una partita maiuscola".