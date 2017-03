Il capitano e portiere della Juventus, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium della stagione del club bianconero che si appresta a vivere una settimana decisiva fra la sfida di campionato contro il Milan e il ritorno di Champions League con il Porto.



SOGNO TRIPLETA? - "Triplete è una parola difficoltosa e impegnativa da pronunciare. Bisogna pensare in grande, come devono fare squadre come Juventus o Real Madrid o Bayern Monaco, ma sempre con i piedi ben piantati a terra, operando con molta umiltà. Se si rimane umili, nessun sogno è precluso ma se poi vinceremo solo lo scudetto non sarà mica una delusione".



TIFAVO PER IL NAPOLI - "Il Napoli mi ha appassionato, l'ho tifato con tutto il cuore come avevo fatto all'andata. Li stimo tanto, hanno un allenatore molto bravo e un gioco molto bello. Nonostante come valori singoli fossero un po' sotto il Real, hanno giocato alla pari per 50-55 minuti e solo episodi hanno fatto sì che i blancos abbiano vinto in maniera larga".