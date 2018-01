Stasera Wojciech Szczesny sarà ancora una volta il portiere titolare della Juve. Una presenza, quella col Genoa, che segnerà il sorpasso in campionato rispetto a Gigi Buffon: 11 a 10. Niente di definitivo, anzi. Nelle gerarchie dei portieri bianconeri, almeno per questa stagione, il titolare rimane sempre e comunque Buffon. Poco importa se per il record di presenze in serie A bisognerà lasciar perdere, o magari rimandare alla prossima stagione: la promessa di un ultimo giro di giostra in caso di vittoria della Champions resta sempre valida. Quasi due mesi di stop per infortunio non cambiano la sostanza di un Buffon numero uno di maglia e di fatto: “La settimana prossima Gigi sarà a disposizione e quando tornerà il titolare resta Buffon. Tra l'altro in questo periodo fortunatamente c'è stato e c'è Szczesny che ha fatto grandissime cose, un portiere di grandissimo valore, però quando Gigi tornerà riprenderà tranquillamente il suo posto”, con queste parole Max Allegri ieri ha fatto capire come tra i tanti dubbi di formazione quello del portiere non lo preoccuperà mai. E ancora, nel caso in cui qualcuno avesse paura che Buffon sia pronto a staccare la spina, ci ha pensato ancora Allegri a rassicurarlo: “Gigi non ha bisogno di consigli, una cosa è certa: che lui in questo momento è un giocatore, fa il calciatore e non deve pensare assolutamente quello che sarà a giugno. A giugno deciderà il da farsi”.

IL FUTURO ASPETTA – C'è tempo quindi per pensare al futuro. Sia che sia ancora in campo, con la promessa di Kiev che non rimane l'unico appiglio per eventualmente andare avanti: “Decide lui”, ha sempre chiosato Andrea Agnelli con la dirigenza bianconera che pure si sta ovviamente tutelando alla ricerca di un vice-Szczesny. Sia che sia fuori dal campo, che sempre di più sembra vederlo protagonista di una carriera nella politica sportiva, magari dopo un periodo di studio e riflessione. Un uomo forte al servizio della Nazionale e di tutto il movimento calcistico italiano, ad esempio. O in alternativa nei quadri dirigenziali bianconeri, che saranno sempre a sua disposizione nel caso decidesse di intraprendere sì una seconda vita da dirigente ma restando nel mondo Juve, il suo mondo. C'è tempo in ogni caso. Intanto nei prossimi giorni tornerà al suo posto. D'altronde fino a prova contraria Buffon è giocatore, è portiere. Fino a prova contraria, record o no, Buffon è il più forte di tutti.



@NicolaBalice