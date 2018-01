Il portiere e capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha svelato, durante Che Tempo che Fa in onda su Rai 1, quali partite della propria carriera vorrebbe rigiocare: "La finale di Champions persa a Cardiff contro il Real e la finale dell'Europeo contro la Spagna perché credo che siano le uniche partite in cui non abbiamo messo in campo le nostre qualità, sia come Juve che come Italia".