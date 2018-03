"Buffon ha fatto sapere che ne parlerà quanto prima con il Presidente Agnelli, e sapendo che tra i due c’è un ottimo rapporto penso che non faticheranno a mettersi d’accordo". Così Nerozzi de La Stampa a Radio VS: "Lo stesso Buffon sta riflettendo su cosa fare. Lui forse ha ancora voglia di giocare, ma non mi sembra il tipo che, per un motivo o un altro, accetterebbe di fare spesso panchina".