C'è anche Massimiliano Allegri nella lista stilata da Arsene Wenger per la sua successione sulla panchina dell'Arsenal. Come riporta Sky Sport il tecnico della Juventus è in compagnia degli italiani Ancelotti e Mancini oltre agli ex Arsenal Vieira, Henry e Arteta. A prendere la decisione finale - riporta Sky Sport - sarà proprio l'allenatore in uscita dall'Arsenal al termine della stagione. Allegri incontrerà la dirigenza della Juventus al termine della stagione per decidere il futuro nonostante un contratto in scadenza nel 2020.