Mattia De Sciglio prosegue le terapie per recuperare il più in fretta possibile dalla lesione alla fascia plantare del piede sinistro, rimediata nella partita del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. La Juventus, secondo Tuttosport, spera di recuperare il terzino per la trasferta del 13 maggio contro la Roma. Difficile invece che l'ex Milan sia in campo nella finale di Coppa Italia del 9 maggio.