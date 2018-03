L'urna di Nyon ha parlato, sarà il Real Madrid l'avversaria della Juventus per i quarti di finale della Champions League. La mano di quell'Andriy Shevchenko, che ai bianconeri inflisse una delle delusioni più cocenti nella competizione nella finale del 2003 a Manchester, si è rivelata sfortunata per la squadra di Massimiliano Allegri, che si troverà di fronte i campioni in carica delle ultime due edizioni e i grandi favoriti per ripetersi anche quest'anno.



L'AVVERSARIA - Poco da dire sulle Merengues, una formazione conosciuta in tutto il mondo e che anche la Juventus conosce benissimo, per averla affrontata in semifinale nel 2015 e in finale lo scorso anno, a Cardiff, con esiti opposti. Proprio il fatto della doppia sfida, piuttosto che la finale secca, rende lo scontro più aperto e regala qualche speranza in più a Buffon e compagni, che già riuscirono nell'impresa proprio tre anni fa: più in generale, da quando esiste la Coppa dei Campioni è diventata Champions League, la Juventus non è mai stata eliminata nel doppio confronto con il Real Madrid (1995/96, 2002/03, 2004/05, 2014/15). L'andata si giocherà martedì 3 aprile all'Allianz Stadium, il ritorno al Santiago Bernabeu mercoledì 11 aprile..



LA STELLA - Il pericolo numero uno ha un nome e un cognome ben precisi: Cristiano Ronaldo. Mister Champions ha già realizzato 12 gol in questa edizione, in appena otto partite, e ha fatto male ai bianconeri sia nella finale dello scorso anno che nella semifinale 2015, con sette reti in cinque precedenti contro la Juve.



IL CAMMINO - Percorso quasi netto per gli uomini di Zinedine Zidane, che hanno collezionato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nel gruppo H, posizionandosi secondi alle spalle del Tottenham, mentre hanno regolato con un 3-1 e un 2-1 il Paris Saint-Germain negli ottavi. Con la Liga ormai in mano al Barcellona, i blancos si concentreranno solo sulla Champions.



LA FORMAZIONE TIPO - Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.