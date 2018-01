In Inghilterra ne sono sicuri: Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore della Juventus. Come scrive il Sun, infatti, attraverso il lavoro di Mino Raiola, il club bianconero ha già trovato un accordo, per la prossima stagione, con l'attaccante del Nizza sulla base di un contratto quinquennale. Un ruolo non solo di vice Higuain, ma al centro del progetto per l'ex Inter e Milan, autore in stagione di 18 gol in 23 partite. C'è anche l'avallo di Gianluigi Buffon per l'acquisto del 9 rossonero.