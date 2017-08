Nell'ultimo anno il futuro alla Juventus di Stepahn Lichtsteiner è stato messo in dubbio diverse volte. Dodici mesi fa sembrava in procinto di passare all'Inter e le voci su un suo addio ai colori bianconeri non si sono placate fino alla firma sul rinnovo arrivata lo scorso gennaio. Come riporta Tuttosport, tuttavia, l'addio tra la Juve ed il laterale svizzero è solo rimandato. Difficilmente, infatti, i bianconeri offriranno un rinnovo a Lichtsteiner che va in scadenza fine stagione. E' dunque probabile che questo sia l'ultimo anno alla Juve del terzino svizzero.