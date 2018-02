Dopo aver tentato di riportarlo in anticipo alla base la scorsa estate, la Juventus è pronta ad accogliere Leonardo Spinazzola: al termine di questa stagione l'esterno rientrerà dal prestito all'Atalanta. Come riportato da ilBiancoNero.com, il club campione d'Italia è convinto di puntare sul classe '93, apparso in crescita in questa seconda parte di stagione agli ordini di Gasperini.