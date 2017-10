Alex Sandro continua ad essere un obiettivo di mercato del Chelsea sia per il mercato di gennaio che per la prossima estate. Come riporta la stampa inglese Conte è pronto a tornare all'attacco con un'offerta da 60 milioni di sterline a gennaio, offerta che però la Juve dovrebbe rispedire al mittente. I Blues, tra l'altro, non devono neanche guardarsi dalla concorrenza del Manchester City che ha mollato il brasiliano proprio per l'elevato costo del suo cartellino. Al suo posto Guardiola pensa a Bertrand. Lo scrive il The Sun.