Sì, perchè con quella di Cagliari ha raggiunto quota 200 vittorie in carriera in Serie A, di cui 100 sulla panchina della Juve in 134 occasioni. Numeri eccezionali, soprattutto per chi è arrivato tra i malumori, salvo poi stupire tutti. La dirigenza gli ha dato fiducia, lui ha ripagato con nuove vittorie, trofei ed obiettivi sempre raggiunti, comprese due finali di Champions League.