La Juventus vanta nel 2018 un record: è l'unica squadra dei cinque principali campionati europei a non aver subito nemmeno un gol nel 2018 nei tornei nazionali. Il reparto arretrato bianconero, in formato bunker, aspira però adesso a un nuovo primato: diventare la difesa meno battuta d'Europa. In questo momento della stagione sono soltanto Atletico Madrid e Barcellona ad aver subito meno della squadra di Allegri. I Colchoneros hanno visto la porta di Oblak infilata appena 12 volte in 27 partite, ne ha subito appena uno in più il Barcellona in 18 gare. La Juventus è terza (infilata 15 volte in 26 partite), con il Napoli quinto a quota 19.