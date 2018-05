La Juventus lavora al ritorno di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo farebbe carte false per tornare a Torino e stando a quanto riporta Sky Sport il calciatore ha già un accordo con il club bianconero. La Juve potrebbe far rientrare Morata con un’operazione totale da 60 milioni di euro che preveda prestito con obbligo/diritto di riscatto. Come riporta Tuttosport l’eventuale problema per i bianconeri potrebbe essere rappresentato dall’interesse di altri grandi squadre (vedi Bayern e Psg) che potrebbero permettersi di pagare una cifra più alta per acquistare l’ex Real.