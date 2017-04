Juventus, caccia all'en plein. Fra i vari record raggiungibili dalla squadra di Allegri c'è anche il filotto stagionale di vittorie casalinghe: finora sono 15 su 15, con 38 gol fatti e solo 8 subiti, e la serie si allunga alla stagione scorsa per arrivare a 31 successi consecutivi. Una marcia che ha indotto i quotisti SNAI a proporre la scommessa sul “percorso netto” bianconero allo Stadium. Per arrivare al traguardo mancano solo quattro partite, a partire da quella di domani sera con il Chievo, seguita dagli incontri con Genoa, Torino e Crotone. I quattro successi valgono 2,05 su SNAI, anche se l'ipotesi più probabile, a 1,90, prevede tre vittorie e uno stop. Decisamente più difficile vedere la Juve perdere due colpi su quattro, 6,50; una sola vittoria vale 40 volte la scommessa, zero successi si giocano a 300. Quanto al match di sabato, Juve favoritissima a 1,23, la vittoria del Chievo (mai centrata a Torino in 14 sfide) è offerta a 14. L'anno scorso i veneti strapparono il pareggio, risultato in lavagna a 6,00.