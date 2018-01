Da lunedì scorso a oggi: giorni fitti di incontri, messaggi, limature e - probabilmente - della fumata bianca. L’assalto della Juve a Pietro Pellegri potrebbe avere proprio nella giornata odierna una svolta decisiva. Anche ieri i due club si sono incontrati a Milano, cosa che avverrà pure questa mattina in Lega calcio: ci sono da sistemare dettagli (che poi dettagli non sono) legati ai bonus e alla contropartita tecnica, ma c’è che l’ad Marotta avrebbe in mano il giocatore, deciso a dire sì alla Signora e no a Psg, City e Monaco.



Anzi, ci sarebbe di più: la Juventus avrebbe già in mente nei dettagli tutto l’apparato per vincolare il giocatore, dalla durata contrattuale (è ancora minorenne) agli emolumenti. Anche la parte fissa da dare al Genoa è già stabilita: dieci milioni subito e i bonus restanti molto dilatati nel tempo sono l’unica cosa che - stando ai sussurri delle parti - devono ancora essere ben definiti. In pratica: la Juventus vuole arrivare a un massimo di dieci, il Genoa gradirebbe alzare il tetto, se non di altri dieci quantomeno cinque milioni. L’affare balla quindi sui bonus e balla fra i venti milioni totali e i trenta.



Una cosa è certa, il Genoa vuole una contropartita tecnica: era stato chiesto Sturaro (no della Juventus), poi Preziosi e Perinetti hanno provato con l’uruguaiano Bentancur (altro no), così alla fine potrebbe essere il centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara a sistemare questo aspetto della vicenda. Lo sblocco potrebbe essere lui e l’annuncio dell’acquisto di Pellegri da parte della Juventus potrebbe arrivare a ore. Pellegri che - ribadiamo - resterà al Genoa solo fino a fine stagione: poi raggiungerà la Juve.



Ribadito che per giugno prossimo i profili italiani come Matteo Darmian (in uscita a fine stagione dallo United) e Lorenzo Pellegrini (Roma) sono in pole position e che per la zona centrale del campo Barella non rientrerebbe nei piani bianconeri, eccoci a Kwang-Song Han, diciannovenne attaccante del cagliari in prestito al Perugia. L’incontro di due giorni fa ha prodotto una fumata molto grigia ma oggi Juventus e Genoa avranno nella riunione in Lega un pretesto valido per rimettersi a parlare del nordcoreano: il problema è la valutazione che ne fa il Cagliari e quella che vuole farne la Juventus; per i sardi Han vale quasi 30 milioni, per la Juventus attorno ai 15. Mandragora - come Caligara nel caso di Pellegri - potrebbe diventare il grimaldello per aprire una vera e propria trattativa, ma intanto filtra che Han stesso in questa sessione di mercato dovrebbe tornare a Cagliari per essere testato in serie A. E mentre in Spagna danno un interesse-Real (nessun riscontro) per Pjanic, eccoci a Emre Can: fra una settimana può arrivare la fumata bianca.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari è pronto a richiamare dal prestito al Perugia l’attaccante Han (che intanto viene trattato con la Juve). Nell’affare coi bianconeri possono rientrare Audero e Cerri per l’estate. Per la difesa piace sempre Caldirola (serve l’ok del Werder), che può liberare Pisacane. Van der Wiel va verso l’addio (diviso tra Nizza e Toronto in Mls).