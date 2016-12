La prossima sarà la settimana decisiva per portare Mattia Caldara in bianconero. E' quanto afferma Gianlucadimarzio.com, secondo cui la dirigenza della Juventus è intenzionata a chiudere in fretta l'affare con l'Atalanta. E' stato già fissato un appuntamento con l'agente del difensore, poi si cercherà di definire i dettagli con il club di Percassi. Il trasferimento costerà alla Juve circa 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, con il classe 1994 che comincerà la nuova avventura soltanto a partire dal prossimo giugno.



CENTROCAMPO - Intanto Marotta e Paratici non mollano Roberto Gagliardini: i prossimi giorni saranno fondamentali per capire la disponibilità dell'Atalanta a lasciar partire anche il proprio centrocampista. Sembra essersi definitivamente allontanato invece Franck Kessié, su cui è forte l'interesse di diversi club di Premier League.