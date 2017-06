Un anno fa era in Serie B, oggi è sulla bocca di tutti. L'ascesa di Mattia Caldara è stata letteralmente impressionante: in meno di dodici mesi ha conquistato la Serie A, il posto da titolare all'Atalanta, l'Europa, l'acquisto della Juventus. Un percorso incredibile per uno dei migliori giovani difensori in circolazione, i gol segnati hanno contribuito a renderne preziosa l'ultima stagione. E adesso questo percorso arriva allo sbocco decisivo, perché è vero che Caldara è promesso sposo bianconero solo nel 2018, tra un anno; ma la Juve ha pensato di riportare Mattia a Torino da subito.



SCELTA ATALANTA - La decisione è stata però presa in maniera netta con l'Atalanta: dopo una valutazione completa tra i due club, è stato scelto di lasciare Caldara ancora per una stagione a Bergamo. La Juve lo avrebbe preso volentieri con l'ok di Allegri ma avrebbe rischiato di giocare poco; all'Atalanta potrà fare ogni gara di campionato da titolare, una prima esperienza in Europa League, proseguire il percorso di maturazione. Insomma, strada segnata dopo la decisione dei due club: la strategia è blindare Caldara a Bergamo per un altro anno, poi consegnarlo più pronto che mai alla Juventus. Che aveva pensato alla tentazione di prenderlo all'istante; ma a meno di clamorosi colpi di scena, bisognerà attendere un'altra stagione.