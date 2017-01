Dopo essere stato "rimandato" all'esame del 3 dicembre in campionato, Mattia Caldara supera la seconda prova: nella gara di ieri, infatti, il centrale difensivo atalantino ha disputato una buona prova e, nonostante i tre gol incassati dalla sua Dea, è stato migliore del terzetto difensivo nerazzurro, dimostrando lungimirante l'investimento di Marotta, il quale si è assicurato le prestazioni del difensore classe '94 a partire o dalla prossima stagione o da quella del 2018/2019. Caldara, ad ogni modo, non ha offerto ai suoi futuri tifosi una prestazione perfetta, anche perché di certo il sogno di tutti i difensori non è quello di avere come cliente Mario Mandzukic: nonostante ciò, il difensore bergamasco ha retto l'urto con il croato e ha giocato una partita attenta ed ordinata. Avendo soltanto 22 anni il tempo di migliorare c'è ed integrandosi alla Juventus avrà la possibilità di studiare in allenamento i movimenti di attaccanti di livello internazionale, come quelli bianconeri.