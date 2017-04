La Juventus ha già chiuso per l'acquisto di Mattia Caldara dall'Atalanta che arriverà in bianconero nel 2018 dopo aver passato un'altra stagione in prestito a Bergamo. I bianconeri hanno pagato ben 15 milioni di euro più bonus per il calciatore ex Trapani e guardando le statistiche di Caldara in questa stagione si capisce anche il perché. Caldara non si sta solo imponendo con grandi prestazioni a livello difensivo ma ha anche già messo a segno sette gol in campionato, ben due in più di Mario Mandzukic.