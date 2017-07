Leonardo Bonucci è un nuovo calciatore del Milan. L'ex Juve ha effettuato in mattinata le visite mediche ed entrambi i club hanno ufficializzato l'accordo che vedrà il difensore perno della nazionale cambiare i colori bianconeri con quelli rossoneri. Come ha confermato la stessa Juventus sul proprio sito ufficiale le cifre del passaggio di Bonucci al Milan sono leggermente diverse da quelle inizalmente ipotizzate. Il Milan pagherà 42 milioni di euro cash in tre rate e non 40 più due di bonus come era trapelato in un primo momento.