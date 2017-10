Emre Can si avvicina sempre di più alla Juventus. Come riporta il giornale belga Niewsblad, infatti, il Liverpool è alla ricerca di un centrocampista centrale da affiancare a Naby Keita che arriverà ad Anfield al termine della stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Klopp è Marvelous Nakamba mediano classe 1994 con contratto in scadenza nel 2021 con il Bruges. Gli scout del Liverpool lo seguono ogni fine settimana e l'interesse degli inglesi potrebbe essere legato alla volontà di Can di non rinnovare con il club inglese e cedere alle lusinghe della Vecchia Signora.