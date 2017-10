Emre Can è l'obiettivo di mercato principale della Juventus ma stando a quanto riportano i media inglesi il centrocampista del Liverpool arriverà a Torino ad una sola condizione. Come scrive TalkSport, infatti, i Reds non vogliono cedere il tedesco prima dell'estate a costo di perderlo a zero. Klopp vuole prendersi tutto il tempo per convincere il classe '94 a rinnovare e non accetterà nessuna offerta a gennaio. La Juve, quindi, è avvisata, Can può arrivare ma solo la prossima estate e a parametro zero.