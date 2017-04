Con i suoi diciassette gol stagionalista tenendo una media gol in linea con quella dello scorso anno quando La Joya mise a segno 23 gol in tutte le competizioni. C'è una statistica che però 'preoccupa' la Juventus: ben 15 dei 17 gol segnati da Dybala in questa stagione sono arrivatiAnche ieri sera a Bergamo Dybala non è riuscito a sfatare il tabù che lo vede andare a segno quasi esclusivamente in casa e con la trasferta di Montecarlo alle porte la Juve spera che l'attaccante argentino possa togliersi di dosso la 'maledizione delle trasferte' anche perché il compagno di reparto Higuain è in astinenza da gol europei.