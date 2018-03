Pierluigi Casiraghi ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Wembley, tempio del calcio inglese dove domani la Juventus affronterà il Tottenham: “Il nuovo Wembley inaugurò la mia Under 21 contro i pari età dell’Inghilterra, fu una partita fantastica in uno stadio storico. Per me aveva un significato doppio, perché avevo giocato nel vecchio impianto. E poi fu anche una partita bella, finì 3-3 con tre gol di Pazzini. Secondo me ci vorranno anni perché questo assuma lo stesso fascino, lo stesso prestigio del vecchio Wembley, è difficile ricreare lo stessa atmosfera. Ricordo la partita che noi Azzurri vincemmo 1-0 contro l’Inghilterra con gol di Zola, il momento dell’inno era incredibile. Lo stadio nuovo è più grande, più moderno, ma l’atmosfera non è la stessa. Come mai gli stadi inglesi non sono hanno l’atmosfera di quelli italiani? Perché questa è la storia del calcio inglese, il fascino del pubblico e del tifo…".



JUVE, È DURA - "Tottenham-Juve? Sarà una partita difficile, perché la Juve deve andare a vincere, dovrà impostare una partita intelligente perché il Tottenham ha molta qualità e dunque i bianconeri dovranno mettere in campo anche una buona dose di cinismo che all’andata è mancata”.