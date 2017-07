21 aprile 2017, Rodrigo Bentancur viene ufficialmente acquistato dalla Juve. Un'operazione da 9.5 milioni di euro che si aggiungono al milione per l'opzione versato in occasione dell'affare Tevez, con tutta una serie di bonus a salire fino a circa 14 milioni con il Boca che avrà diritto anche al 50% dell'incasso relativo alla futura eventuale rivendita di Bentancur a un'altra squadra. Il giocatore poi ha firmato un contratto da cinque anni, dopo aver effettuato le visite mediche di rito al J Medical. Tutto fatto dunque, per un acquisto che determinerà le strategie della Juve per quel che riguarda il mercato estivo andando ad occupare uno dei due slot da extracomunitario per giocatori provenienti dall'estero. Eppure ancora oggi, 5 luglio 2017, il suo tesseramento non è stato depositato in Lega. Il perché fa parte di una strategia di attesa che nulla ha a che fare con la possibilità di coinvolgere una società amica in questa operazione.