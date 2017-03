Un altro talento da blindare. La Juventus questa volta non ha dovuto trattare per regalarsi uno dei migliori giovani messi in vetrina dalla Serie B, è bastato un prestito all'Ascoli per illuminare la qualità di un ragazzo di proprietà bianconera come Francesco Cassata. Da centrocampista centrale ha trovato il suo ruolo ideale, fa la differenza in Serie B e mostra colpi che con la categoria non hanno nulla a che vedere. Ecco perché Marotta e Paratici stanno lavorando al rinnovo del suo contratto, a scadenza nel 2018. Un premio al ragazzo.



Ma ci sono stati anche dei tentativi di mercato, specialmente dall'Inghilterra, tra Liverpool e altri club che si sono mossi. La posizione della Juve? Chiarissima: non si vende. Ecco il punto sulla valutazione di Cassata e la sua situazione di mercato.