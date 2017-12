La Juventus va a caccia di nuovi Bentancur. Non per il ruolo del talento uruguaiano, centrocampista centrale che in pochi mesi in Italia è già riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in bianconero, ma per la sua storia calcistica. Giovanissimo, cresciuto e lanciato titolare dal Boca Juniors: identikit perfetto di Cristian Pavon, esterno d'attacco o seconda punta classe '96.



EREDE DI SANCHEZ - L'argentino, che in passato era stato seguito anche dall'Inter, è uno dei nuovi gioielli degli Xeneizes e su di lui, come scrive Tuttosport, hanno messo gli occhi gli scout bianconeri. Beppe Marotta e Fabio Paratici dovranno vincere anche la concorrenza dello Sporting Lisbona, ma gli ottimi rapporti col Boca, testimoniati dagli affari Tevez e proprio Bentancur negli ultimi anni, possono aiutare a portare a Torino quello che in molti in Argentina definiscono come l'erede di Alexis Sanchez.