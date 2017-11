Non solo il Manchester City. Adesso attorno a Emre Can è vera e propria bagarre, perché dopo l'inserimento del club di Pep Guardiola c'è anche il Bayern Monaco ad essersi attivato sul centrocampista tedesco classe '94 a scadenza di contratto nel prossimo giugno col Liverpool, dunque occasione di mercato per tutti da gennaio. E la Juventus è in pole position da mesi, tutto vero; ma senza aver ancora definito e formalizzato un accordo totale.



SOLO ELOGI - Da Jupp Heynckes, allenatore del Bayern Monaco, sono arrivati nuovi elogi a Emre Can: "Ho allenato Emre per alcuni mesi qui al Bayern, cinque anni fa. Adesso è diventato un giocatore ottimo, fisico e dinamico, mi piace molto. Ricordiamoci sempre che al Bayern serve sempre un criterio preciso in ogni acquisto se si vuole tornare al top", ha ammesso Heynckes. Un assist al centrocampista che a costo zero è un'operazione fantastica per chiunque, Juve in prima fila. Ma adesso bisognerà stringere...