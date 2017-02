"Posiamo fare lo que vogliamo perché lavoriamo tantissimo putana troia" #gooodcrazyinthahouse #finoalafinegoodcrazy #forzajuve Una foto pubblicata da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 10 Feb 2017 alle ore 04:43 PST

In campo non ha ancora convinto, bloccato anche dal lungo recupero dall'infortunio. Ma di sicuro sui social networkha conquistato tanti tifosi, dellae non solo. L'ultima fatica postata su Instagram dal terzino brasiliano è una foto in cui, dopo l'allenamento, è in posa insieme a Paulo Dybala, corredata da un colorito commento: "". La speranza dei tifosi bianconeri è che l'euforia e la grande carica dell'ex Barcellona, vista fin qui solo fuori dal campo, riusciranno a vederla già da domenica, contro il Cagliari.