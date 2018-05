La Juventus, nonostante la scorsa estate siano arrivati Bernardeschi e Douglas Costa, sono pronti a intervenire prepotentemente, ancora una volta, in attacco nel corso del mercato estivo. Non basterà il ritorno di Pjaca dallo Schalke 04, si cerca un innesto in più. E il nome che ha messo tutti d'accordo è quello di Anthony Martial, esterno offensivo del Manchester United, in scadenza nel 2019, pronto a lasciare i Red Devils dopo una stagione con sole 17 presenze in Premier League. Contatti continui tra le parti e la porta aperta a una cessione da parte del club inglese. La concorrenza, però, sta aumentando.



OSTACOLO CHELSEA - Come scrive il Daily Express, anche il Chelsea ha messo gli occhi sul francese ex Monaco. Al di là delle scelte manageriali, con il futuro di Conte sempre più in bilico, Roman Abramovich vuole muoversi il prima possibile per centrare gli obiettivi di mercato e Martial è uno di questi. Pronta, quindi, la battaglia con la Juventus (il Tottenham insegue, c'è anche il Bayern) a suon di milioni: sì, perché nonostante manchi solo un anno alla scadenza del contratto, lo United chiede 50 milioni.